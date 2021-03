Paris En ligne / online Paris #Atelier culture : Écriture et expression poétique En ligne / online Paris Catégorie d’évènement: Paris

#Atelier culture : Écriture et expression poétique

du samedi 20 mars au samedi 17 avril

du samedi 20 mars au samedi 17 avril à En ligne / online

Ces ateliers sont accessibles aux débutants : que vous soyez débutant ou que vous ayez déjà pratiqué, les ateliers sont adaptés à tous les niveaux des participants.

gratuit sur inscription

Partagez un moment de convivialité autour de la passion de l’écriture poétique et de la déclamation avec Clionne, une slameuse passionnée à l’occasion de cette série de 5 ateliers en distanciel. En ligne / online En ligne / online Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-20T10:00:00 2021-03-20T13:00:00;2021-03-27T10:00:00 2021-03-27T13:00:00;2021-04-03T10:00:00 2021-04-03T13:00:00;2021-04-10T10:00:00 2021-04-10T13:00:00;2021-04-17T10:00:00 2021-04-17T13:00:00

