Orsay Résidence Eileen Gray Orsay #Atelier culture : cuisine Résidence Eileen Gray Orsay Catégorie d’évènement: Orsay

#Atelier culture : cuisine Résidence Eileen Gray, 31 mars 2021-31 mars 2021, Orsay. #Atelier culture : cuisine

Résidence Eileen Gray, le mercredi 31 mars à 18:00

Vous apprendrez les techniques culinaires pour la cuisiner rapidement avec des ingrédients frais et de saison. L’atelier comprend la dégustation de votre recette !

gratuit sur inscription

Dans cet atelier grâce à un Chef de cuisine du Crous de Versailles vous découvrirez une recette de poke bowl saine et équilibrée avec une déclinaison végétarienne. Résidence Eileen Gray 1 rue d’Arsonval – Orsay Orsay Corbeville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-31T18:00:00 2021-03-31T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Orsay Autres Lieu Résidence Eileen Gray Adresse 1 rue d'Arsonval - Orsay Ville Orsay