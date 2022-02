#Atelier Culture : création de podcast – 1ère séance En ligne / online Paris Catégorie d’évènement: Paris

#Atelier Culture : création de podcast – 1ère séance En ligne / online, 15 mars 2022, Paris. #Atelier Culture : création de podcast – 1ère séance

En ligne / online, le mardi 15 mars à 18:30

[+ d’informations sur l’atelier et inscriptions](https://www.universite-paris-saclay.fr/vie-de-campus/art-culture-science-et-societe/arts-et-culture/ateliers-et-stages-culturels/arts-visuels-et-numeriques/creation-de-podcasts)

sur inscription à partir du 21 février

Découvrez le podcast et apprenez les bases pour vous lancer : le format podcast et ses possibilités, conception d’un projet audio, depuis l’idée jusqu’à l’enregistrement. En ligne / online En ligne / online Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-15T18:30:00 2022-03-15T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu En ligne / online Adresse En ligne / online Ville Paris lieuville En ligne / online Paris Departement Paris

En ligne / online Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

#Atelier Culture : création de podcast – 1ère séance En ligne / online 2022-03-15 was last modified: by #Atelier Culture : création de podcast – 1ère séance En ligne / online En ligne / online 15 mars 2022 En ligne / online Paris Paris

Paris Paris