ATELIER CULTIVER LE POSITIF ET RETROUVER LE MORAL ! ODDAS Fontenay-le-Comte, mercredi 10 avril 2024.

Découvrez des conseils pratiques, et des techniques sophrologiques pour activer et stimuler le positif en vous !

ODDAS SALLE N°3

8 personnes maximum TARIF de 7€ /personne.

Thérapeute sophrologue, je vous propose, dans un cadre bienveillant et sécurisé, de découvrir et de vous approprier des conseils pratiques, et des techniques sophrologiques pour activer et stimuler le positif en vous et retrouver votre joie de vivre.

– Je vous propose de venir avec de quoi écrire

– Nous serons assis sur des chaises, si vous souhaitez ajouter un peu de confort n’hésitez pas à emmener des coussins pour votre dos et vos pieds, des plaids pour vous tenir chaud.

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS

– via HelloAsso

https://www.helloasso.com/associations/immergence-la-maison-de-l-etre

/evenements/atelier-cultiver-le-positif-et-retrouver-le-moral

OU PAR

-Mail smartin.sophro@gmail.com

-SMS 06 75 68 12 49

L’ANIMATRICE

https://www.sarahmartinsophro.com/qui-suis-je

Si vous n’êtes pas adhérent, veuillez cliquer sur ce lien

https://www.helloasso.com/associations/immergence-la-maison-de-l-etre

/adhesions/formulaire-d-adhesion-membre-actif-participant-2024

ou bien téléphoner au 0687561049. Merci ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 14:30:00

fin : 2024-04-10 16:30:00

ODDAS 25 rue des cordiers

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire

