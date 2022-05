Atelier culinaire

– L’association organise ce mercredi 25 mai, de 15h00 à 17h00, un Atelier Culinaire, avec le restaurant La Revanche !

Un Atelier pour les personnes en situation de handicap ou non !

Le prix est de 2€ pour une séance et 10€ si vous voulez participer à toutes les séances. → à la Salle du manège d’Hesdin.

