La recette du citoyen : atelier culinaire mettant en avant une recette proposée et préparée par des habitantes investies dans le projet “Nos saveurs d’ici et d’ailleurs” de la Maison citoyenne St-Exupery En collaboration avec la Maison citoyenne des Ramassiers et le Lab’ Culinaire. Intervention de Valentin El Sayed : **”La cuisine, repère et vecteur d’interculturalité”** Atelier à suivre de chez vous via un lien internet qui vous sera envoyé ou en présentiel depuis une Maison citoyenne. * Places limitées – Sur inscription à partir du 03/06 * Organisé dans le cadre de l’Université Populaire Up’ universite-populaire@mairie-colomiers.fr Horaires ——– 10h **Détails sur le lieu**: Maison citoyenne des Ramassiers Maison citoyenne des Ramassiers Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

