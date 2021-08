Atelier culinaire Sholeh Zard Sohan Café, 29 janvier 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 29 janvier 2022

de 16h à 17h30

payant

Rendez-vous au Sohan Café pour apprendre à cuisiner le Sholeh Zard, ce délicieux dessert traditionnel iranien. Constitué de riz sucré au safran, aromatisé à l’eau de rose et à la cardamome, ce met délicat et très populaire est notamment servi à l’occasion de festivals et de fêtes religieuses.

Sohan Café 30 Bd de la Chapelle, 75018 Paris Paris 75018

Contact :Institut des Cultures d’Islam publics@ici.paris

Institut des Cultures d’Islam