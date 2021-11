Châtellerault La cabane à sucre... d'orge Châtellerault, Vienne Atelier culinaire : prépare ta soupe La cabane à sucre… d’orge Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

Atelier culinaire : prépare ta soupe La cabane à sucre… d’orge, 23 décembre 2021, Châtellerault. Atelier culinaire : prépare ta soupe

La cabane à sucre… d’orge, le jeudi 23 décembre à 15:00

Venez faire une soupe et ainsi la partager avec d’autres personnes. Des légumes seront mis à disposition.

Gratuit, pass sanitaire obligatoire

Proposé par le Centre Socioculturel des Minimes La cabane à sucre… d’orge Boulevard Blossac 86100 Châtellerault Châtellerault Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-23T15:00:00 2021-12-23T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu La cabane à sucre... d'orge Adresse Boulevard Blossac 86100 Châtellerault Ville Châtellerault lieuville La cabane à sucre... d'orge Châtellerault