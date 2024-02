Atelier culinaire Auberge des Pêcheurs Port-Mort, mercredi 21 février 2024.

Atelier culinaire Auberge des Pêcheurs Port-Mort Eure

Accompagnez du Chef de cuisine et propriétaire de l’Auberge, Christophe Bouvet, vous travaillerez le produit du jour et réaliserez une recette pour 4 personnes, que vous rapporterez chez vous, pour la plus grande joie de votre famille ou de vos amis

Verre de l’amitié à l’issue de l’atelier

Prochaines dates

– 17 janvier: Galette de A à Z

– 21 février Quelques verrines

– 20 mars Brioches et babas

– 17 avril Les terrines

– 15 mai Le poissons, de la mer à l’assiette

– 19 juin La pâte à choux

Accompagnez du Chef de cuisine et propriétaire de l’Auberge, Christophe Bouvet, vous travaillerez le produit du jour et réaliserez une recette pour 4 personnes, que vous rapporterez chez vous, pour la plus grande joie de votre famille ou de vos amis

Verre de l’amitié à l’issue de l’atelier

Prochaines dates

– 17 janvier: Galette de A à Z

– 21 février Quelques verrines

– 20 mars Brioches et babas

– 17 avril Les terrines

– 15 mai Le poissons, de la mer à l’assiette

– 19 juin La pâte à choux .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 18:30:00

fin : 2024-02-21

Auberge des Pêcheurs 122 Grande Rue

Port-Mort 27940 Eure Normandie adpecheurs.pm@gmail.com

L’événement Atelier culinaire Port-Mort a été mis à jour le 2024-01-01 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération