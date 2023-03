Atelier culinaire parent/enfant, 11 mars 2023, Léon .

Atelier culinaire parent/enfant

Cantine de l’école Les Pignons Léon Landes

2023-03-11 10:00:00 – 2023-03-11 13:00:00

Léon

Landes

Dans le cadre du week-end thématique « ‘L’alimentation durable et vous »

10 h à 12 h Atelier sur le thème du végétal et de l’alimentation durable avec Séverine Quencez, formatrice cuisine et nutrition pour SCIC Nourrir l’avenir et Jérôme Madon, chef cuisinier des la Résidence « Au Tuc de Loun ».

Gratuit. Places limitées, inscriptions obligatoires.

12 h Repas ouvert au public afin de découvrir le buffet réalisé lors de l’atelier.

10 € pour les adultes, 5 € pour les enfants, sur réservation.

Informations et réservations auprès du Centre Culturel centreculturel@leon.fr ou 07 87 12 11 17.

Dans le cadre du week-end thématique « ‘L’alimentation durable et vous »

10 h à 12 h Atelier sur le thème du végétal et de l’alimentation durable avec Séverine Quencez, formatrice cuisine et nutrition pour SCIC Nourrir l’avenir et Jérôme Madon, chef cuisinier des la Résidence « Au Tuc de Loun ».

Gratuit. Places limitées, inscriptions obligatoires.

12 h Repas ouvert au public afin de découvrir le buffet réalisé lors de l’atelier.

10 € pour les adultes, 5 € pour les enfants, sur réservation.

Informations et réservations auprès du Centre Culturel centreculturel@leon.fr ou 07 87 12 11 17.

+33 7 87 12 11 17 Centre culturel

Centre culturel Léon

Léon

dernière mise à jour : 2023-02-27 par