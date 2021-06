Atelier culinaire Mamie Mesure à Vitré Vitré, 9 juin 2021-9 juin 2021, Vitré.

Atelier culinaire Mamie Mesure à Vitré 2021-06-09 – 2021-06-10 Mamie Mesure Vitré 1 Rue de la Borderie

Vitré Ille-et-Vilaine

L’épicerie Mamie Mesure à Vitré propose un atelier culinaire les mercredi 9 et jeudi 10 juin aux jeunes entre 16 et 25 ans. Venez faire vos courses et préparer votre plat. Des idées de recettes seront proposées pour faire le meilleur choix et remporter le concours de dressage d’assiettes. Inscrivez-vous auprès de la Mission Locale du Pays de Vitré au 02 99 75 18 07.

+33 2 99 75 18 07

L’épicerie Mamie Mesure à Vitré propose un atelier culinaire les mercredi 9 et jeudi 10 juin aux jeunes entre 16 et 25 ans. Venez faire vos courses et préparer votre plat. Des idées de recettes seront proposées pour faire le meilleur choix et remporter le concours de dressage d’assiettes. Inscrivez-vous auprès de la Mission Locale du Pays de Vitré au 02 99 75 18 07.