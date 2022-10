Atelier culinaire « Les recettes de Philippe » Bruère-Allichamps Bruère-Allichamps Catégories d’évènement: Bruère-Allichamps

Cher Avec Philippe Perrichon, chef-cuisinier, réaliser les différentes étapes de préparation de ses recettes autour de 5 thématiques :

20 avril : Avec tes bonbons préférés (réservé aux enfants de 8 à 12 ans)

25 mai : Garniture à base de légumes (tout public)

29 juin : Les herbes (tout public)

21 septembre : Les fruits exotiques (tout public)

19 octobre : Cocktail apéritif (tout public) Encadrés par Philippe Perrichon, chef-cuisinier, les participants exécutent les différentes étapes de préparation de ses recettes. resa@noirlac.fr +33 2 48 96 17 16 https://www.abbayedenoirlac.fr/lagenda/recettes-de-philippe-avec-tes-bonbons-preferes/ © abbaye de Noirlac

