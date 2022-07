Atelier culinaire : Les aventuriers du Goût

Atelier culinaire : Les aventuriers du Goût, 15 juillet 2022, . Atelier culinaire : Les aventuriers du Goût



2022-07-15 – 2022-07-15 L’alimentation des super héros.

En binôme petit-enfant/grand-parent ou enfant/parent. Les aventuriers du Goût. Dégustation à l’aveugle pour stimuler les sens, apprendre à manger en conscience et faire découvrir la variété des goûts, des saveurs et des textures. L’alimentation des super héros.

