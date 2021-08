Hyères Val des Rougières Hyères, Var Atelier culinaire : le couscous Val des Rougières Hyères Catégories d’évènement: Hyères

Var

Atelier culinaire : le couscous Val des Rougières, 19 septembre 2021, Hyères. Atelier culinaire : le couscous

Val des Rougières, le dimanche 19 septembre à 08:30

Patrimoine immatériel, la cuisine méditerranéenne se transmet de génération en génération et témoigne d’un art de vivre combinant savoir-faire et convivialité. Historique du couscous, préparation et dégustation Association Les Mamans du Valdé Rendez-vous : 539 chemin de Bellevue, Bâtiment L

sur réservation avant le 15 septembre

Coucous algérien, patrimoine mondial de l’UNESCO Val des Rougières Chemin de Bellevue 83400 Hyères Hyères Var

2021-09-19T08:30:00 2021-09-19T15:00:00

