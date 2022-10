Atelier culinaire : La tarte au citron meringuée

2022-10-19 – 2022-10-19 Atelier culinaire avec la cheffe Mia, diplômée en pâtisserie à l’école Ferrandi & cuisine.

Atelier Tartelette au citron meringuée façon grand chef.

Places limitées. À l’abbaye St Colomban.

À 9h et à 14h. Durée 3h.

