Atelier culinaire : La cuisine végétarienne des héros

2022-08-11 – 2022-08-11 L’alimentation des super héros.

En binôme petit-enfant/grand-parent ou enfant/parent. La cuisine végétarienne des héros. Apprendre à cuisiner végétarien et avoir tous les nutriments nécessaires au bon fonctionnement du corps.

Préparation d’une recette et dégustation. L’alimentation des super héros.

