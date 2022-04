Atelier culinaire : Cornes de gazelle Institut des Cultures d’Islam Paris Catégories d’évènement: île de France

À l’occasion de l’Aïd El Fitr, l’ICI et son restaurant la Table Ouverte proposent de s’initier à la préparation de cornes de Gazelle. Pâtisserie nord-africaine emblématique, elle trône sur les plateaux de douceurs traditionnellement proposés à l’occasion de cette fête religieuse. Composées d’un mélange raffiné de pâte d’amandes et de cannelle, enrobé d’une très fine pâte sablée à la fleur d’oranger, les pâtisseries seront dégustées à la fin de l’atelier, accompagnées d’un thé à la menthe. Les participants sont invités à venir avec un contenant pour emporter leurs confections. Le restaurant – salon de thé de l’ICI est géré par l’association La Table Ouvertequi propose une cuisine familiale autour des spécialités culinaires du Maghreb, et distribue chaque année 15.000 repas aux plus démunis. (Elle favorise l’insertion professionnelle des jeunes et des femmes, lutte contre l’isolement des aînés, et organise des rencontres conviviales.) Institut des Cultures d’Islam 19, rue Léon 75018 Paris Contact : https://www.institut-cultures-islam.org 01 53 09 99 84 accueil@ici.paris https://www.facebook.com/institut.cultures.islam https://www.facebook.com/institut.cultures.islam https://www.institut-cultures-islam.org/agenda/atelier-culinaire-cornes-de-gazelle/

