On ne présente plus le Père Noël, ni ses émissaires ! Et pourtant… Il y a tant à dévoiler ! Saviez-vous qu’à ses côtés une sorcière à l’accent italien se chargeait aussi d’apporter des cadeaux ? Qu’il était aidé par Treize trolls ? Que les cornichons avaient leur mot à dire le soir du réveillon ? Vous l’ignoriez ? Alors approchez, à la fumée d’un chocolat chaud ou à celle d’une démonstration de pâte à tartiner … Par la barbe du Père Noël et le balai de Befana, la Magie de l’hiver va nous transformer !

Sur inscription. Pour les enfants à partir de 6 ans.

Cet atelier est organisé dans le cadre des animations du réseau lecture publique. Avec Maïda Gouraya.

Cet atelier est organisé dans le cadre des animations du réseau lecture publique.

