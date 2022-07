Atelier culinaire : Buffet d’été bio-végétarien Thannenkirch Thannenkirch Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Thannenkirch

Atelier culinaire : Buffet d’été bio-végétarien Thannenkirch, 30 juillet 2022, Thannenkirch. Atelier culinaire : Buffet d’été bio-végétarien

19 rue du Haut Koenigsbourg Thannenkirch Haut-Rhin

2022-07-30 10:00:00 – 2022-07-30 14:00:00 Thannenkirch

Haut-Rhin EUR Cet atelier vous donnera des idées pour réaliser des buffets ou apéros sains bio-végétariens et de saison en gardant un bon équilibre. Vous préparerez en binôme les différents plats qui composeront le buffet, puis viendra le temps de la dégustation sous le marronnier si le temps le permet. Tout est fourni, mais vous pouvez rapporter votre propre tablier. Préparez et dégustez vos apéros sains bio-végétariens et de saison en gardant un bon équilibre. Cet atelier vous donnera des idées pour réaliser des buffets ou apéros sains bio-végétariens et de saison en gardant un bon équilibre. Vous préparerez en binôme les différents plats qui composeront le buffet, puis viendra le temps de la dégustation sous le marronnier si le temps le permet. Tout est fourni, mais vous pouvez rapporter votre propre tablier. Thannenkirch

dernière mise à jour : 2022-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Thannenkirch Autres Lieu Thannenkirch Adresse 19 rue du Haut Koenigsbourg Thannenkirch Haut-Rhin Ville Thannenkirch lieuville Thannenkirch Departement Haut-Rhin

Thannenkirch Thannenkirch Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thannenkirch/

Atelier culinaire : Buffet d’été bio-végétarien Thannenkirch 2022-07-30 was last modified: by Atelier culinaire : Buffet d’été bio-végétarien Thannenkirch Thannenkirch 30 juillet 2022 19 rue du Haut Koenigsbourg Thannenkirch Haut-Rhin

Thannenkirch Haut-Rhin