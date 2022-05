Atelier culinaire : Apéritif dinatoire festif

Atelier culinaire : Apéritif dinatoire festif, 25 juin 2022, . Atelier culinaire : Apéritif dinatoire festif

2022-06-25 17:30:00 – 2022-06-25 20:00:00 Le temps des Fêtes arrive à grands pas! Vous voulez tester la version buffet de fin d’année? C’est parti!

Verrines, tartinades, petits fours: nous y mettrons du saumon, des escargots, du chaud, du froid, des légumes, des toasts et même une soupe! dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville