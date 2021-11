Volgelsheim Volgelsheim 68600, Volgelsheim Atelier: cuisine zéro déchet Volgelsheim Volgelsheim Catégories d’évènement: 68600

Volgelsheim

Atelier: cuisine zéro déchet Volgelsheim, 5 novembre 2021, Volgelsheim. Atelier: cuisine zéro déchet Volgelsheim

2021-11-05 18:30:00 – 2021-11-05 20:00:00

Volgelsheim 68600 Volgelsheim Animé par Christelle BIGAND de Taktik-éco. Venez fabriquer votre « bee wrap » et échanger sur la thématique du zéro déchet dans la cuisine ! Pass sanitaire. +33 3 89 72 14 97 Animé par Christelle BIGAND de Taktik-éco. Venez fabriquer votre « bee wrap » et échanger sur la thématique du zéro déchet dans la cuisine ! Pass sanitaire. Volgelsheim

dernière mise à jour : 2021-10-28 par

Détails Catégories d’évènement: 68600, Volgelsheim Autres Lieu Volgelsheim Adresse Ville Volgelsheim lieuville Volgelsheim