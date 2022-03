Atelier cuisine : yaourts et faisselles Ferme du Héron Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Ferme du Héron, le vendredi 15 avril à 18:00

**Vendredi 15 avril 2022 à 18h à la Ferme du héron, vous saurez tout sur les recettes, les types de lait, et les méthodes de fabrication des yaourts et faisselles.** **Par Etiquette Nature** **Gratuit sur inscription.** Inscriptions **via le formulaire en ligne :** [https://www.villeneuvedascq.fr/formulaire/inscription-a-l-ateliercuisine-](https://www.villeneuvedascq.fr/formulaire/inscription-a-l-ateliercuisine-) **Renseignements auprès du service Développement durable :** **Tél. :** 03 20 43 19 50 **Email :** ddvascq@villeneuvedascq.fr

Ferme du Héron Chemin de la ferme Lenglet 59650 Villeneuve d'Ascq

2022-04-15T18:00:00 2022-04-15T19:00:00

