Atelier cuisine végétarienne Régal de chouchou/restaurant Casinne Besançon, samedi 6 avril 2024.

Le Régal de Chouchou et le restaurant Casinne vous accueille pour un atelier « cuisine végétarienne » suivi d’un repas pour déguster vos préparations. L’atelier aura lieu à 9h30 au régal de Chouchou, 128 grande rue à Besançon, et le repas est prévu vers midi au restaurant Casinne, quelques mètres plus loin au 132 grande rue. 40 40 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 09:30:00

fin : 2024-04-06 11:30:00

Régal de chouchou/restaurant Casinne 128 Grande rue

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté casinnerestaurant@gmail.com

