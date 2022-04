[ATELIER] Cuisine végétale et zéro déchet La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

[ATELIER] Cuisine végétale et zéro déchet La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September), 26 mai 2022, Nantes. [ATELIER] Cuisine végétale et zéro déchet

La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September), le jeudi 26 mai à 18:30

Atelier cuisine végétale et zéro déchet ————————————— **Jeudi 26 mai de 18h30 à 20h** Découvrez en plus sur la cuisine zéro déchet et sur l’alimentation végétale ! Durant cet atelier, Angèle, experte en alimentation végétale, vous présentera les différentes sources de protéines végétales : quels sont leurs bienfaits, où les trouver, comment les cuisiner…, et vous présentera également les bases pour réduire nos déchets en cuisine. Puis nous partirons sur un exemple de recette rapide et équilibrée avec une quiche 100% végétale en utilisant des fanes de carottes, du bon tofu fumé et une salade aux noix. Nous cuisinerons puis dégusterons ensemble ! Cet atelier est l’occasion de poser toutes vos questions sur la cuisine zéro déchet et l’alimentation végétale ! Vous n’avez absolument rien à prévoir, laissez-vous guider ! :)

34,5 € HT par participant

avec Bouillant! La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) 5 rue Fénelon, 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-26T18:30:00 2022-05-26T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Adresse 5 rue Fénelon, 44000 Nantes Ville Nantes lieuville La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Nantes Departement Loire-Atlantique

La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

[ATELIER] Cuisine végétale et zéro déchet La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) 2022-05-26 was last modified: by [ATELIER] Cuisine végétale et zéro déchet La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) 26 mai 2022 La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique