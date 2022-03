Atelier Cuisine végétale et anti-gaspi Ferme du Héron Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**Samedi 30 avril 2022 à 10h à la Ferme du Héron, apprenez à cuisiner une préparation salée et sucrée en utilisant fanes, épluchures et/ou pain rassis et autres restes alimentaires.** **Par les Herbes Folles.** **Gratuit sur inscription.** Inscriptions **via le formulaire en ligne :** [https://www.villeneuvedascq.fr/formulaire/inscription-al-atelier-cuisine-](https://www.villeneuvedascq.fr/formulaire/inscription-al-atelier-cuisine-) **Renseignements auprès du service Développement durable :** **Tél. :** 03 20 43 19 50 **Email :** ddvascq@villeneuvedascq.fr

Ferme du Héron Chemin de la ferme Lenglet 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq Nord

2022-05-01T10:00:00 2022-05-01T11:00:00

