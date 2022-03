Atelier cuisine thaï: Les nouilles Lanmeur Lanmeur Catégories d’évènement: Finistère

Lanmeur Finistère Lanmeur O’ Panier des saveurs vous propose un atelier cuisine thaï animé par Thomas Wok sur le thème des nouilles. Sautées ou en bouillon, venez découvrir comment les cuisiner! 40€/pers sur inscription en magasin ou au 02 98 19 99 62 opanierdessaveurs@gmail.fr +33 2 98 19 99 62 O’ Panier des saveurs vous propose un atelier cuisine thaï animé par Thomas Wok sur le thème des nouilles. Sautées ou en bouillon, venez découvrir comment les cuisiner! 40€/pers sur inscription en magasin ou au 02 98 19 99 62 ZA de Kerangoff O’Panier des Saveurs Lanmeur

