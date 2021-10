Castets Castets Castets, Landes Atelier cuisine sushi maki Castets Castets Catégories d’évènement: Castets

Landes

Atelier cuisine sushi maki Castets, 16 octobre 2021, Castets. Atelier cuisine sushi maki 2021-10-16 10:00:00 – 2021-10-16 13:00:00 F.I.S.H. 91 Rue du Sablar

Castets Landes Venez découvrir la technique pour faire d’excellents sushis et makis. Place ensuite à la pratique et enfin à la dégustation… Venez vous régaler avec nous!

Durée 3 h.

Tarif 10 €

dernière mise à jour : 2021-09-28

Détails Catégories d’évènement: Castets, Landes Autres Lieu Castets Adresse F.I.S.H. 91 Rue du Sablar Ville Castets lieuville 43.88212#-1.14635