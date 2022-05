Atelier cuisine – Spiruline, 11 juin 2022, .

Atelier cuisine – Spiruline

2022-06-11 – 2022-06-11

EUR 5 Venez découvrir comment cuisiner la spiruline avec la création d’un smoothie et d’une tartelette végan aux côtés de Bérangère Lairie de la Cuisine s’emporte et en savoir plus sur les caractéristiques et bienfaits de cette algue avec Delphine de la Spiruline d’Aquitaine.

