Solliès-Ville Solliès-Ville Solliès-Ville, Var Atelier cuisine Solliès-Ville Solliès-Ville Catégories d’évènement: Solliès-Ville

Var

Atelier cuisine Solliès-Ville, 22 décembre 2021, Solliès-Ville. Atelier cuisine

Solliès-Ville, le mercredi 22 décembre à 14:00

**Atelier cuisine pour petits et grands** **Le mercredi 22 décembre 2021** **Les délices de Noël** 14h-16h30 Au restaurant scolaire Entrée libre Sur inscription : Nombre de place limitée Musée du Vêtement Provençal 04.94.33.72.02

Sur inscription

Atelier cuisine pour petits et grands Solliès-Ville Solliès-Ville Solliès-Ville Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-22T14:00:00 2021-12-22T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Solliès-Ville, Var Autres Lieu Solliès-Ville Adresse Solliès-Ville Ville Solliès-Ville lieuville Solliès-Ville Solliès-Ville