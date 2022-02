Atelier cuisine Simone – camp d’entraînement artistique Châteauvillain Catégories d’évènement: Châteauvillain

Ça faisait longtemps que l’idée nous trottait dans la tête, mais les circonstances n’ont pas été tellement propices ces derniers temps à se retrouver pour des moments conviviaux autour de la nourriture…Osons espérer que le plus dur est derrière nous ! Certains samedis matin au rythme d’un atelier par mois, vous pourrez nous retrouver à SIMONE pour les premiers ateliers « apprendre et faire ensemble » autour de la cuisine. Une façon de découvrir quelques-uns des secrets de Nadine, notre cuisinière de légende : au programme, apprendre à cuisiner une recette particulière, glaner des conseils techniques ou des idées, avant de déguster ensemble le résultat de la tambouille du matin. Attention, il n’y a pas beaucoup de places disponibles par atelier, inscrivez-vous rapidement ! [contact@simone.camp](mailto:contact@simone.camp) ou au 06 99 68 02 77 4 route de Châtillon , 52120 Châteauvillain . Le matériel et les matières premières sont fournis. Coût de la matinée : 30€ .

2022-02-19T09:00:00 2022-02-19T12:00:00;2022-03-19T09:00:00 2022-03-19T12:00:00;2022-04-02T09:00:00 2022-04-02T12:00:00;2022-05-07T09:00:00 2022-05-07T12:00:00;2022-06-26T09:00:00 2022-06-26T12:00:00

