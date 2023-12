Atelier cuisine sauvage FoodLab Paris Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Atelier cuisine sauvage FoodLab Paris Paris, 30 janvier 2024, Paris. Le mardi 18 juin 2024

de 17h00 à 19h30

Le mardi 21 mai 2024

de 17h00 à 19h30

Le mardi 30 janvier 2024

de 17h00 à 19h30

.Public adolescents adultes. payant 65€ Des cours de cuisine végétale autour de différentes thématiques pour vous apprendre à intégrer les plantes sauvages dans vos préparations au quotidien. Après vous avoir présenté ma cueillette du jour, je vous montrerai des techniques de cuisine et vous guiderai dans la réalisation de recettes sauvages !

À la fin de l’atelier nous dégusterons ensemble les différentes préparations. Vous recevrez ensuite un mail avec le détail des plantes utilisées et des recettes réalisées. Objectifs

Mettre en éveil tous ses sens pour découvrir les saveurs originales et souvent inconnues des plantes sauvages

Apprendre à transformer les plantes sous différentes formes pour les utiliser dans la cuisine de tous les jours

Acquérir des bases en cuisine végétale

Partir avec des recettes simples à reproduire avec d’autres ingrédients

Développer sa créativité en cuisine Organisée par Natalia, animatrice Nature et cheffe A réserver sur EcoNature FoodLab Paris 78 Rue Compans Paris – 75019 Paris Contact : https://www.eco-nature.org/experience/a-1?date=2024-01-30T17:00 https://www.eco-nature.org/experience/a-1?date=2024-01-30T17:00

