Atelier cuisine sauvage

2022-10-09 14:00:00 – 2022-10-09 21:00:00

55 55 EUR En début d’après midi, cueillette d’une quinzaine de plantes sauvages comestibles sur le site du jardin-verger conduit naturellement (sans produits phytosanitaires), et atelier cuisine sucrée, pour préparer le goûter (sablés de fleurs, gâteau, beignets, crêpes, pana-cota, … avec une boisson type tisane ou sirop de fleurs). Puis en fin d’après-midi, atelier cuisine salée pour confectionner le repas du soir (rouleaux de printemps, ou tarte, ou beignets, ou taboulé, ou cake, etc… avec une soupe ou une salade sauvage, agrémenté de pain et de fromage), toujours pour mettre en valeurs les plantes sauvages comestibles de saison, avec des recettes végé et bio !

