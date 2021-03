Saint-Julien-en-Born Saint-Julien-en-Born Landes, Saint-Julien-en-Born Atelier cuisine Saint-Julien-en-Born Catégories d’évènement: Landes

Saint-Julien-en-Born

Atelier cuisine, 10 mars 2021-10 mars 2021, Saint-Julien-en-Born. Atelier cuisine 2021-03-10 – 2021-03-10

Saint-Julien-en-Born Landes Les ateliers cuisine reprennent tous les 2èmes mercredi du mois pour le plaisir de nos papilles, avec de nouveaux horaires : 10h00 à 12h30. Venez échanger, cuisiner, découvrir et déguster, cet atelier est ouvert à tous les niveaux et tous les âges. Afin de respecter les gestes barrières en vigueur actuellement, l’atelier sera en version « plats à emporter », pensez à amener vos contenants ! Pour plus d’informations et inscription, contactez Christine : 06 19 88 67 68. Les ateliers cuisine reprennent tous les 2èmes mercredi du mois pour le plaisir de nos papilles, avec de nouveaux horaires : 10h00 à 12h30. Venez échanger, cuisiner, découvrir et déguster, cet atelier est ouvert à tous les niveaux et tous les âges. Afin de respecter les gestes barrières en vigueur actuellement, l’atelier sera en version « plats à emporter », pensez à amener vos contenants ! Pour plus d’informations et inscription, contactez Christine : 06 19 88 67 68. +33 6 19 88 67 68 Les ateliers cuisine reprennent tous les 2èmes mercredi du mois pour le plaisir de nos papilles, avec de nouveaux horaires : 10h00 à 12h30. Venez échanger, cuisiner, découvrir et déguster, cet atelier est ouvert à tous les niveaux et tous les âges. Afin de respecter les gestes barrières en vigueur actuellement, l’atelier sera en version « plats à emporter », pensez à amener vos contenants ! Pour plus d’informations et inscription, contactez Christine : 06 19 88 67 68. Les ateliers cuisine reprennent tous les 2èmes mercredi du mois pour le plaisir de nos papilles, avec de nouveaux horaires : 10h00 à 12h30. Venez échanger, cuisiner, découvrir et déguster, cet atelier est ouvert à tous les niveaux et tous les âges. Afin de respecter les gestes barrières en vigueur actuellement, l’atelier sera en version « plats à emporter », pensez à amener vos contenants ! Pour plus d’informations et inscription, contactez Christine : 06 19 88 67 68. la smalah

Détails Catégories d’évènement: Landes, Saint-Julien-en-Born Autres Lieu Saint-Julien-en-Born Adresse Ville Saint-Julien-en-Born