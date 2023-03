Atelier cuisine Printemps Montregard Montregard Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Atelier cuisine Printemps, 6 mai 2023, Montregard

2023-05-06

Haute-Loire Montregard EUR 30 30 Le printemps arrive bientôt avec ses nouveaux légumes…Atelier de 10h à 15h : la déshydratation sucrées et salées . Avec Béa spécialiste de l’alimentation vivante, végétale, locale et naturelle



Réservation 06 60 28 10 56 lecafesimon@laposte.net +33 6 60 28 10 56 Montregard

