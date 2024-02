Atelier cuisine pour le Repas Solidaire Académie du Climat – Buvette Paris, vendredi 23 février 2024.

Le vendredi 23 février 2024

de 10h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

C’est le retour du repas partagé d’hiver, alors cuisinons tou·te·s ensemble avec les invendus du quartier et retrouvons nous demain, samedi, autour d’un bon repas !

Toute la journée, on épluche, on taille et on sublime avec vous et les membres de l’association Eco-Charlie et le Secours Catholique les légumes invendus des commerçant·e·s du quartier !

Venez créer votre repas d’hiver rêvé et dévoiler vos secrets de créations culinaires. N’hésitez pas à amener vos légumes de fond de frigo !

BÉNÉVOLAT

Vous souhaitez nous aider ?

Nous cherchons des bénévoles pour :

– Aider à cuisiner le vendredi 23 février en compagnie de deux chef·fes. Nous cuisinons de 10h à 18h. Vous êtes les bienvenus sur les créneaux que vous souhaitez !

– Aider pendant le repas le samedi 24 février.

Pour toute question, contactez repas.partages.sc@gmail.com

Le Secours Catholique

Au Secours Catholique-Caritas France, près de 59 000 bénévoles et 900 salariés agissent contre la pauvreté et en faveur de la solidarité, en France et dans le monde.

Les Écos-Charlies

Les Éco-Charlies” est une association à but non lucratif créée en 2016 à Paris, dans le but de lutter contre le gaspillage alimentaire et plus largement promouvoir l’éco-citoyenneté et le bien vivre ensemble.

☕️ La Buvette de l’Académie est ouverte du mercredi au samedi de 11h à minuit !

Au déjeuner, venez déguster des plats végétariens, de saison et ultra locaux cuisinés par Sumac & Romarin. Au goûter, des gâteaux et pâtisseries et en soirée des petits plats à partager. À toute heure, bières, vins, boissons chaudes et fraîches !

Recevez le programme hebdomadaire de l’Académie du Climat

Académie du Climat – Buvette 2 place Baudoyer 75004 Paris

Contact : https://www.academieduclimat.paris/evenements/atelier-cuisine-pour-le-repas-solidaire/

Agathe YWC