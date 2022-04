Atelier cuisine petits chefs – Goûter de l’horreur 6/12 ans

Atelier cuisine petits chefs – Goûter de l’horreur 6/12 ans, 4 novembre 2022, . Atelier cuisine petits chefs – Goûter de l’horreur 6/12 ans

2022-11-04 14:00:00 – 2022-11-04 16:00:00 Nos petits chefs réaliseront de nouvelles recettes effrayantes mais succulentes spécial Halloween.

Fiches recettes pour tous les participants. Réservation obligatoire. Nos petits chefs réaliseront de nouvelles recettes effrayantes mais succulentes spécial Halloween.

Fiches recettes pour tous les participants. Réservation obligatoire. dernière mise à jour : 2022-01-28 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville