**Samedi 9 avril 2022 à 10h à la Ferme d’en Haut, vous apprendrez à réaliser trois recettes végétariennes qui permettront de préparer de bons plats à un prix modique.** Les produits de saison seront privilégiés et vous découvrirez les légumineuses et les épices indispensables. **Avec Comitonne** **Gratuit sur inscription.** Inscriptions **via le formulaire en ligne :** [https://www.villeneuvedascq.fr/formulaire/inscription-a-l-atelier-cuisine](https://www.villeneuvedascq.fr/formulaire/inscription-a-l-atelier-cuisine) **Renseignements auprès du service Développement durable :** **Tél. :** 03 20 43 19 50 **Email :** ddvascq@villeneuvedascq.fr

Samedi 9 avril 2022 à 10h à la Ferme d’en Haut, vous apprendrez à réaliser trois recettes végétariennes qui permettront de préparer de bons plats à un prix modique. Ferme d’en Haut 268, rue Jules Guesde Flers Bourg – Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

