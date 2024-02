Atelier cuisine parents/enfants Centre socioculturel Orthez, mercredi 21 février 2024.

Atelier cuisine parents/enfants Centre socioculturel Orthez Pyrénées-Atlantiques

Au menu, l’incontournable Burger Frites … maison !

Venez en famille apprendre à cuisiner ce plat phare avec des produits frais et gourmands… que nous dégusterons ensuite ensemble.

Une alternative aux fastfoods, plus saine, plus goûteuse et plus économique ! Les enfants comme les parents en redemanderont… 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 10:30:00

fin : 2024-02-21 14:00:00

Centre socioculturel 2 rue Pierre Lasserre

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

