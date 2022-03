Atelier cuisine parent-enfant Graines de sablés – La Troisième Place Roubaix atelier cuisine La Troisième Place Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Atelier cuisine parent-enfant Graines de sablés – La Troisième Place Roubaix atelier cuisine La Troisième Place, 6 avril 2022, Roubaix. Atelier cuisine parent-enfant Graines de sablés – La Troisième Place Roubaix atelier cuisine

La Troisième Place, le mercredi 6 avril à 14:30

Mercredi 6 avril 2022 de 14h30 à 16h30, retrouvez Delphine en cuisine pour un atelier gourmand et ludique “Graines de sablés”, pile poil avant le goûter ! Le jour de l’atelier vous apportez votre contenant pour emporter votre création à la maison, ou bien vous dégustez le tout sur place, installé dans les canapés cosy de notre espace café, adapté aux petits comme aux grands. Les places sont limitées pour chaque atelier, alors inscrivez-vous dès que possible auprès de l’équipe de La Troisième Place, dans le centre commercial Espace Grand Rue de Roubaix, situé au 21 bis Grande Rue.

Inscription obligatoire – 25€ par binôme (1 parent et 1 enfant) par atelier – 5€ par enfant supplémentaire

Atelier cuisine parent-enfant : Graines de sablés La Troisième Place 21 bis grande rue, 59100, Roubaix Roubaix Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-06T14:30:00 2022-04-06T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu La Troisième Place Adresse 21 bis grande rue, 59100, Roubaix Ville Roubaix lieuville La Troisième Place Roubaix Departement Nord

La Troisième Place Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Atelier cuisine parent-enfant Graines de sablés – La Troisième Place Roubaix atelier cuisine La Troisième Place 2022-04-06 was last modified: by Atelier cuisine parent-enfant Graines de sablés – La Troisième Place Roubaix atelier cuisine La Troisième Place La Troisième Place 6 avril 2022 La Troisième Place Roubaix roubaix

Roubaix Nord