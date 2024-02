Atelier cuisine papote et popote Le Cause toujours Valence, lundi 8 avril 2024.

Atelier cuisine papote et popote Atelier de préparation et repas partagé Lundi 8 avril, 10h00 Le Cause toujours gratuit sur inscription

L’Udaf de la Drôme s’associe aux Carnets d’Agnès pour proposer des ateliers afin de cuisiner des recettes adaptées aux besoins nutritionnels des plus de 60 ans. Une matinée pour découvrir des techniques de conservation et partager un moment autour d’un repas partagé.

Les ateliers sont destinés aux séniors de plus de 60 ans, aux aidant et aux personnes en situation de handicap.

Nombre de places limitées.

Le Cause toujours 8 rue Gaston Rey 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 06 81 25 50 81

cuisine alimentation séniors aidants handicap