Atelier cuisine pain d’épices Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Villeneuve-sur-Lot

Atelier cuisine pain d’épices Villeneuve-sur-Lot, 18 janvier 2023, Villeneuve-sur-Lot . Atelier cuisine pain d’épices 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

2023-01-18 09:30:00 – 2023-01-18 12:00:00 Villeneuve-sur-Lot

Lot-et-Garonne EUR 3 3 Venez fabriquer et goûter du pain d’épices, réservation obligatoire. Venez fabriquer et goûter du pain d’épices, réservation obligatoire. +33 9 86 15 73 73 Café cantine Café cantine

Villeneuve-sur-Lot

dernière mise à jour : 2023-01-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot Autres Lieu Villeneuve-sur-Lot Adresse 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne Ville Villeneuve-sur-Lot lieuville Villeneuve-sur-Lot Departement Lot-et-Garonne

Atelier cuisine pain d’épices Villeneuve-sur-Lot 2023-01-18 was last modified: by Atelier cuisine pain d’épices Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot 18 janvier 2023 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne Lot-et-Garonne Villeneuve-sur-Lot

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne