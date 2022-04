[ATELIER] Cuisine moléculaire Houlgate Houlgate Catégories d’évènement: Calvados

Houlgate

[ATELIER] Cuisine moléculaire Houlgate, 5 mai 2022

2022-05-05

Houlgate Calvados Si le chocolat pétillant ou les spaghettis à la grenadine ne font pas peur à votre enfant, alors cet atelier est fait pour lui ! Objectif ? Comprendre et utiliser les réactions chimiques d’éléments de base pour créer des plats originaux.

