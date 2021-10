Arcachon Arcachon Arcachon, Gironde Atelier Cuisine moléculaire Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Gironde

Atelier Cuisine moléculaire Arcachon, 25 octobre 2021, Arcachon. Atelier Cuisine moléculaire 2021-10-25 – 2021-10-25 Maison de quartier – MA.AT 22, Boulevard du Général Leclerc

Arcachon Gironde Devenez chimistes et chefs en participant à un atelier de cuisine moléculaire avec les Petits débrouillards : – Lundi 25 : enfants à partir de 8 ans

– Mardi 26 : enfants à partir de 10 ans

– Jeudi 28 : enfants à partir de 12 ans Devenez chimistes et chefs en participant à un atelier de cuisine moléculaire avec les Petits débrouillards : – Lundi 25 : enfants à partir de 8 ans

– Mardi 26 : enfants à partir de 10 ans

– Jeudi 28 : enfants à partir de 12 ans +33 5 57 52 98 88 Devenez chimistes et chefs en participant à un atelier de cuisine moléculaire avec les Petits débrouillards : – Lundi 25 : enfants à partir de 8 ans

– Mardi 26 : enfants à partir de 10 ans

– Jeudi 28 : enfants à partir de 12 ans libre de droit dernière mise à jour : 2021-10-01 par

Détails Catégories d’évènement: Arcachon, Gironde Autres Lieu Arcachon Adresse Maison de quartier - MA.AT 22, Boulevard du Général Leclerc Ville Arcachon