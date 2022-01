Atelier cuisine mini-chefs farceurs 3/6 ans Guilvinec Guilvinec Catégories d’évènement: Finistère

Guilvinec

Atelier cuisine mini-chefs farceurs 3/6 ans Guilvinec, 4 novembre 2022, Guilvinec. Atelier cuisine mini-chefs farceurs 3/6 ans Guilvinec

2022-11-04 10:30:00 – 2022-11-04 11:30:00

Guilvinec Finistère Nos petits chefs farceurs réaliseront de nouvelles recettes effrayantes mais succulentes spécial Halloween.

Cet atelier permet aux enfants d’élaborer des recettes simples qu’ils pourront refaire à la maison. Réservation obligatoire. Nos petits chefs farceurs réaliseront de nouvelles recettes effrayantes mais succulentes spécial Halloween.

Cet atelier permet aux enfants d’élaborer des recettes simples qu’ils pourront refaire à la maison. Réservation obligatoire. Guilvinec

dernière mise à jour : 2022-01-28 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Guilvinec Autres Lieu Guilvinec Adresse Ville Guilvinec lieuville Guilvinec Departement Finistère

Guilvinec Guilvinec Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guilvinec/

Atelier cuisine mini-chefs farceurs 3/6 ans Guilvinec 2022-11-04 was last modified: by Atelier cuisine mini-chefs farceurs 3/6 ans Guilvinec Guilvinec 4 novembre 2022 finistère Guilvinec

Guilvinec Finistère