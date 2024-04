Atelier-cuisine Mieux manger au quotidien avec JUVICA Quai Jean Jaurès Audierne, samedi 4 mai 2024.

Atelier-cuisine Mieux manger au quotidien avec JUVICA Quai Jean Jaurès Audierne Finistère

Atelier-cuisine avec Jeanne Gauthier, une cheffe traiteur à domicile

Juvica est née d’une profonde envie de partager des goûts, des sourires et du savoir faire. Nous proposons une cuisine issue du monde. Maitrise des techniques asiatiques avec des produits locaux et une touche d’épices maghrébines.

Présentation de menus simples, rapides, avec du bio et du local pour les repas du quotidien, plat végétarien avec des légumes de saison).

Exemple Nai goreng ou Kimbap coréen

Atelier sur inscription au 06 73 29 34 08 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 15:00:00

fin : 2024-05-04 16:30:00

Quai Jean Jaurès Maison de l’Alimentation

Audierne 29770 Finistère Bretagne jeannere@hotmail.fr

L’événement Atelier-cuisine Mieux manger au quotidien avec JUVICA Audierne a été mis à jour le 2024-04-05 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz