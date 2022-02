Atelier cuisine Médiévale à l’Ecomusée site de Juillé site de Juillé Ecomusee Saulgé Catégories d’évènement: Saulgé

Une après-midi à l’Ecomusée pour découvrir la richesse de la gastronomie médiévale. Vous préparerez des recettes sucrées et salées et nous partagerons à l’heure du goûter une moment convivial.

15€/personne

Atelier cuisine médiévale à l’Ecomusée avec Monique, sur le site de Juillé, pour découvrir la richesse de la cuisine médiévale. Recettes sucrées et salées enchanteront vos papilles. site de Juillé Ecomusee 86500 saulgé Saulgé Vienne

