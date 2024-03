Atelier cuisine Jardin d’Agerria Mauléon-Licharre, mercredi 13 mars 2024.

Sylvie HULLIN est herbaliste. Elle s’occupe du jardin d’Agerria et, grâce à ses soins, les fleurs et les plantes médicinales s’épanouissent.

Après avoir ramassé les plantes nécessaires à la recette et les avoir cuisinées, place sera faite à la dégustation.

Sur inscription. Maximum 5 personnes.

L’adresse sera communiquée au moment de l’inscription. 25 25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 10:00:00

fin : 2024-03-13 14:00:00

Jardin d’Agerria 3 rue du frère Alban

Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

