Atelier cuisine Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre Catégories d’évènement: Mauléon-Licharre

Pyrénées-Atlantiques

Atelier cuisine Mauléon-Licharre, 26 janvier 2022, Mauléon-Licharre. Atelier cuisine Mauléon-Licharre

2022-01-26 – 2022-01-26

Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques Mauléon-Licharre EUR 10 Atelier cuisine ouvert aux adhérents de l’association âgés de 60 ans minimum.

Pour adhérer, pour vous inscrire ou pour davantage d’informations : n’hésitez plus et contactez le collectif souletin.

Nombre de places limité. Atelier cuisine ouvert aux adhérents de l’association âgés de 60 ans minimum.

Pour adhérer, pour vous inscrire ou pour davantage d’informations : n’hésitez plus et contactez le collectif souletin.

Nombre de places limité. +33 7 70 15 47 61 Atelier cuisine ouvert aux adhérents de l’association âgés de 60 ans minimum.

Pour adhérer, pour vous inscrire ou pour davantage d’informations : n’hésitez plus et contactez le collectif souletin.

Nombre de places limité. collectif souletin

Mauléon-Licharre

dernière mise à jour : 2022-01-20 par

Détails Catégories d’évènement: Mauléon-Licharre, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Mauléon-Licharre Adresse Ville Mauléon-Licharre lieuville Mauléon-Licharre