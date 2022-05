Atelier cuisine Maison des habitants de Beutre Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Maison des habitants de Beutre, le mardi 3 mai à 10:00

L’atelier cuisine est un temps convivial de découverte/redécouverte des aliments, de certaines saveurs, un apprentissage ou plus simplement un moment de plaisir à cuisiner ensemble. Menu du jour : Risotto de poulet et Pasteis de Nata. _Sur inscription / Payant_ Envie d’apprendre à cuisiner ? Rendez-vous le 3 mais au centre social et culturel de Beutre pour participer à un atelier cuisine. Maison des habitants de Beutre 210 avenue de l’Argonne, 33700 Mérignac Mérignac Beutre Gironde

