Atelier cuisine Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier Catégories d’évènement: Jura

Lons-le-Saunier

Atelier cuisine Lons-le-Saunier, 28 décembre 2022, Lons-le-Saunier . Atelier cuisine 25 Rue Richebourg Maison de la Vache qui rit Lons-le-Saunier Jura Maison de la Vache qui rit 25 Rue Richebourg

2022-12-28 – 2022-12-28

Maison de la Vache qui rit 25 Rue Richebourg

Lons-le-Saunier

Jura Le chef pâtissier Romain Ponard vous propose des recettes de saison, gourmandes, fruitées et équilibrées ! Pour cuisiner en famille, se faire plaisir et découvrir de nouvelles saveurs. Des recettes originales à base de Vache qui rit. Dès 6 ans accompagné d’un adulte.

Réservation obligatoire +33 3 84 43 54 10 Maison de la Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier

dernière mise à jour : 2022-12-22 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Lons-le-Saunier Autres Lieu Lons-le-Saunier Adresse Lons-le-Saunier Jura Maison de la Vache qui rit 25 Rue Richebourg Ville Lons-le-Saunier lieuville Maison de la Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier Departement Jura

Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lons-le-saunier/

Atelier cuisine Lons-le-Saunier 2022-12-28 was last modified: by Atelier cuisine Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier 28 décembre 2022 25 Rue Richebourg Maison de la Vache qui rit Lons-le-Saunier Jura Jura Lons-le-Saunier

Lons-le-Saunier Jura